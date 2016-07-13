Шевченко может пригласить в сборную Украины испанского экс-ассистента Реброва

Будущий главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассматривает экс-тренера киевского "Динамо" Рауля Рианчо в качестве одного из своих ассистентов, сообщает Tribuna.ua.

Еще один претендент на должность ассистента, который будет заниматься анализом игры – Андреа Малдера, ранее работавший в итальянском "Милане".

Спортивным директором сборной Украины станет Евгений Красников, ранее занимавший аналогичную должность в харьковском "Металлисте".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о том, что одно из мест в тренерском штабе сборной Украины займет итальянец Мауро Тассотти.

Напомним, официально главный тренер национальной команды будет объявлен 15 июля. Ожидается, что им станет Андрей Шевченко.