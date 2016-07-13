Гусев не попал в заявку киевского "Динамо" по техническим причинам
Футболист до сих пор не подписал с киевским клубом новый контракт.
Украинский полузащитник Олег Гусев не попал в заявку киевского "Динамо" на чемпионат Украины поскольку до сих пор не подписал с клубом новый контракт, сообщает dynamo.kiev.ua.
Таким образом, сегодня его включение в заявку "Динамо" технически не имеет юридических оснований. Вероятно, этот нюанс будет исправлен в самое ближайшее время.
Читайте такжеКиевское "Динамо" завершило сбор в Австрии разгромом софийского ЦСКАРанее президент "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер Сергей Ребров заявляли о желании продолжить карьеру с футболистом.
Кроме того агент полузащитника Вадим Шаблий сообщал, что его клиент останется игроком киевской команды.
Как сообщал УНИАН, Олег Гусев не попал в заявку "Динамо" на новый сезон в чемпионате Украины.