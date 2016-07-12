Футбольная команда из Гибралтара замахнулась на рекорды сборной Исландии

Команда из Гибралтара "Линкольн Ред Импс" сенсационно обыграла легендарный шотландский "Селтик" в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Счет встречи - 1:0. Единственный мяч в начале второго тайма забил 34-летний Ли Касьяро, основная профессия которого - служащий гибралтарской полиции.

Читайте такжеФутболистов сборной Исландии встретили в Рейкьявике как героев (фото)Касьяро также является автором первого гола в истории сборной Гибралтара, который был забит в 2015 году в ворота сборной Шотландии.

Отметим, что во время прошедшего чемпионата Европы в центр внимания попала сборная Исландии, дошедшая до четвертьфинала турнира. Население Исландии составляет чуть более 300 тысяч человек.

Население Гибралтара - 30 тысяч человек. При этом, домашняя арена "Селтика" вмещает 60 тысяч зрителей.

Добавим, что в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов "Линкольн Ред Импс" прошел эстонскую "Флору". Ответный матч с "Селтиком" состоится 20 июля в Глазго.