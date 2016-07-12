Ассистентом Шевченко в сборной Украины станет экс-тренер "Милана" - СМИ

Ассистентом Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины по футболу станет итальянец Мауро Тассотти, сообщает Gazzetta dello Sport.

56-летний специалист последние 36 лет провел в итальянском "Милане" - в 1980-1997 годах как игрок, в 1997-2001 годах как тренер молодежного состава, в 2001-2015 годах как ассистент главного тренера. В минувшем сезоне Тассотти отвечал за развитие молодых игроков "Милана", выступавших по всему миру.

Читайте такжеМаркевич не будет главным тренером сборной Украины Таким образом, Тассотти работал в тренерском штабе "Милана" под руководством Альберто Дзаккерони, Чезаре Мальдини, Фатиха Терима, Карло Анчелотти, Леонардо, Массимилиано Аллегри, Кларенса Зеедорфа и Филиппо Индзаги. Он также провел несколько матчей в качестве и.о. главного тренера команды.

Сегодня "Милан" объявил, что Тассотти покидает клуб.

Как сообщал УНИАН, 15 июля будет официально объявлен главный тренер сборной Украины. Ожидается, что им станет Андрей Шевченко.