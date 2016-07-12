Испанская "Барселона" выложила 25 миллионов евро за защитника сборной Франции

Защитник "Лиона" и сборной Франции Самюэль Юмтити стал игроком "Барселоны", сообщает официальный сайт каталонского клуба.

22-летний футболист обошелся "Барселоне" в 25 миллионов евро. Его контракт рассчитан на пять лет, а клуб, который пожелает купить Умтити у каталонцев, будет вынужден заплатить за него 60 миллионов евро.

Читайте также"Барселона" будет оштрафована на 47 миллионов евро за незаконную сделку о купле-продажи земли Самюэль Юмтити — воспитанник французского "Лиона", за основу которого выступал с 2012 года. Несмотря на свой молодой возраст, Юмтити несколько раз выводил эту команду на поле с капитанской повязкой.

Также футболист в составе сборной Франции принял участие в чемпионате Европы. Он дебютировал за национальную команду в матче против Исландии, после чего уже не уступал конкурентам место в основе.

Юмтити стал вторым приобретением "Барселоны" в течение текущего межсезонья. Ранее каталонский клуб подписал контракт с бывшим полузащитником испанского "Вильярреала" Дениса Суареса.

Как сообщил УНИАН, сборная Франции в финале Евро-2016 уступила Португалии со счетом 0:1.