"Шахтер" заявил на чемпионат Украины экс-футболистов "Зари" и "Амкара"

Для участия в следующем сезоне чемпионата Украины донецкий "Шахтер" заявил 27 футболистов. Заявка "горняков" опубликована на официальном сайте Премьер-лиги.

Среди игроков присутствуют два новичка. Это футболисты, которые ранее принадлежали "Шахтеру", но выступали на правах аренды - защитник Богдан Бутко и Вячеслав Танковский.

25-летний Бутко минувший сезон провел в чемпионате России, выступая за пермский "Амкар". Летом он попал в заявку сборной Украины на Евро-2016 и провел на чемпионате Европы одну игру.

Читайте также"Шахтер" в пятницу узнает о своем первого сопернике в Лиге чемпионов20-летний Танковский прошедший чемпионат Украины провел в составе луганской "Зари". На его счету 13 матчей в Премьер-лиге.

В то же время полузащитников Андрея Тотовицкого и Олега Данченко, которые до последнего времени работали на сборах вместе с основой "Шахтера", в заявке команды на новый сезон УПЛ не оказалось.

Кроме того, в заявке "Шахтера" на новый сезон не нашлось места бразильцу Марсио Азеведо и украинцу Василию Кобину.

Как сообщал УНИАН, новый сезон для донецкого "Шахтера" начнется 16 июля, когда "горняки" сыграют с киевским "Динамо" в матче за Суперкубок Украины.