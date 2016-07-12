"Шахтер" заявил на чемпионат Украины экс-футболистов "Зари" и "Амкара"
Донецкий клуб опубликовал заявку на сезон 2016/17 для чемпионат Украины.
Для участия в следующем сезоне чемпионата Украины донецкий "Шахтер" заявил 27 футболистов. Заявка "горняков" опубликована на официальном сайте Премьер-лиги.
Среди игроков присутствуют два новичка. Это футболисты, которые ранее принадлежали "Шахтеру", но выступали на правах аренды - защитник Богдан Бутко и Вячеслав Танковский.
25-летний Бутко минувший сезон провел в чемпионате России, выступая за пермский "Амкар". Летом он попал в заявку сборной Украины на Евро-2016 и провел на чемпионате Европы одну игру.
Читайте также"Шахтер" в пятницу узнает о своем первого сопернике в Лиге чемпионов20-летний Танковский прошедший чемпионат Украины провел в составе луганской "Зари". На его счету 13 матчей в Премьер-лиге.
В то же время полузащитников Андрея Тотовицкого и Олега Данченко, которые до последнего времени работали на сборах вместе с основой "Шахтера", в заявке команды на новый сезон УПЛ не оказалось.
Кроме того, в заявке "Шахтера" на новый сезон не нашлось места бразильцу Марсио Азеведо и украинцу Василию Кобину.
Как сообщал УНИАН, новый сезон для донецкого "Шахтера" начнется 16 июля, когда "горняки" сыграют с киевским "Динамо" в матче за Суперкубок Украины.