Шевченко уже на этой неделе станет главным тренером сборной Украины - СМИ

Новым главным тренером сборной Украины уже на этой неделе станет Андрей Шевченко, сообщает SportArena со ссылкой на свои источники.

В пятницу, 15 июля, в Доме футбола состоится очередной исполком ФФУ, на котором озвучат имя наставника национальной сборной Украины.

По информации издания из источников, приближенных к ФФУ, почти наверняка им станет Андрей Шевченко. Если быть более конкретным в цифрах, то шанс назначения Шевченко составляет 99%, а оставшийся 1% — запас на случай чрезвычайной ситуации. Несмотря на якобы «конкуренцию» за этот пост между Шевченко и Мироном Маркевичем, выбор в пользу молодого специалиста, который работал помощником Михаила Фоменко в сборной, был сделан уже давно. К тому же сам Мирон Богданович, который нынче чрезвычайно активен в СМИ, не раз говорил о необходимости дать Шевченко шанс.

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Что касается условий контракта, то президент ФФУ Андрей Павелко (который, к слову, является кумом потенциально новому тренеру сборной) ранее заявлял о контракте на два года с возможностью пролонгации соглашения на аналогичный термин. Сам же Андрей Шевченко, который был частью тренерского штаба сборной Украины на Евро-2016, после провала команды на континентальном форуме со СМИ не общался.

Ранее отечественные СМИ писали, что помимо Шевченко ФФУ рассматривает и иностранных кандидатов на пост главного тренера сборной Украины. В частности, назывались фамилии шведа Ларса Лагербека (экс-сборная Исландии) и итальянца Джанни Де Бьязи (экс-сборная Албании).