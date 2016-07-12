Гусев не попал в заявку "Динамо" на новый сезон
Столичный клуб опубликовал список игроков на чемпионат Украины сезона-2016/17.
Киевское "Динамо" подало заявку на сезон 2016/17, в которой отсутствует один из лидеров команды последних лет Олег Гусев. Заявка опубликована на официальном сайте Премьер-лиги.
Кроме Гусева в заявке также отсутствуют Александр Рыбка и Валерий Федорчук.
Вместе с тем, в команду вернулись Артем Кравец и Максим Коваль, которые провели прошлый сезон в аренде, соответсвенно, в немецком «Штутгарте» и датском «Оденсе».
Также в списке игроков значятся новички Александр Гладкий (экс-донецкий "Шахтер") и Артем Громов (экс-полтавская "Ворскла").
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33-летний Гусев непрерывно выступал в "Динамо" на протяжении 13 лет, с 2003-го года. Провел за команду 286 матчей (57 голов).
Также с 2003-го года он выступал за сборную Украины, в составе которой провел 98 матчей (13 голов). Накануне Евро-2016 игрок не попал в окончательный состав команды на финальную часть турнира.