Гусев не попал в заявку "Динамо" на новый сезон

Киевское "Динамо" подало заявку на сезон 2016/17, в которой отсутствует один из лидеров команды последних лет Олег Гусев. Заявка опубликована на официальном сайте Премьер-лиги.

Кроме Гусева в заявке также отсутствуют Александр Рыбка и Валерий Федорчук.

Вместе с тем, в команду вернулись Артем Кравец и Максим Коваль, которые провели прошлый сезон в аренде, соответсвенно, в немецком «Штутгарте» и датском «Оденсе».

Также в списке игроков значятся новички Александр Гладкий (экс-донецкий "Шахтер") и Артем Громов (экс-полтавская "Ворскла").

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33-летний Гусев непрерывно выступал в "Динамо" на протяжении 13 лет, с 2003-го года. Провел за команду 286 матчей (57 голов).

Также с 2003-го года он выступал за сборную Украины, в составе которой провел 98 матчей (13 голов). Накануне Евро-2016 игрок не попал в окончательный состав команды на финальную часть турнира.