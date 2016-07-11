"Шахтер" в пятницу узнает о своем первого сопернике в Лиге чемпионов

15 июля состоится жеребьевка квалификации третьего отборочного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Донецкий "Шахтер" попал в число сеяных на пути представителей лиг в Лиге чемпионов. Его соперником может стать один из четырех клубов: ПАОК (Греция), "Стяуа" (Румыния), "Монако" (Франция), "Янг Бойз" (Швейцария).

Читайте также"Шахтер" обыграл датский "Норшелланд" в заключительном предсезонном матчеВ случае успеха "горняков" в их первом противостоянии, следующим соперником команды по дороге в основной турнир Лиги чемпионов могут стать "Манчестер Сити" (Англия), "Порту" (Португалия), "Вильярреал" (Испания), "Боруссия" Менхенгладбах (Германия), или "Рома" (Италия).

В квалификации Лиги Европы полтавская "Ворскла" попала в число сеянных команд, а ФК "Александрия" - несеянных.

Все матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов состоятся 26-27 июля и 2-3 августа. Встречи в Лиге Европы пройдут 28 июля и 4 августа.

Как сообщал УНИАН, новый сезон в украинском клубном футболе начнется 16 июля, когда донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграют в матче за Суперкубок Украины.