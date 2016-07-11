Донецкий "Шахтер" не отпустил бразильца Фреда на Олимпиаду

Донецкий "Шахтер" не отпустил бразильского полузащитника Фреда на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, сообщает GloboEsporte.com.

Клуб уже проинформировал игрока о своем решении.

Федерация футбола Бразилии пытается убедить "Шахтер" отпустить полузащитника, но шансы на успех издание оценивает как незначительны.

Читайте также"Шахтер" обыграл датский "Норшелланд" в заключительном предсезонном матчеФред участвовал во всей олимпийской подготовке национальной команды и попал в изначальный список 18 игроков, которые были вызваны в Бразилию для участия в Олимпиаде.

Напомним, летом 2015 года Фред сдал положительный допинг-тест во время участия в Кубке Америки со сборной Бразилии. После этого футболист получил дисквалификацию, из-за которой пропустил почти весь клубный сезон с "Шахтером".

В конце июня 2016 года закончилась дисквалификация Фреда, и он подписал с донецким клубом новый пятилетний контракт.