У Маркевича были предложения по работе из Турции, Греции и Польши
Украинский тренер открыт для предложений из-за рубежа.
Бывший главный тренер "Днепра" и харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич получал предложения по работе из-за рубежа. Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на комментарий специалиста газете "Команда".
Читайте такжеМаркевич: "Надо дать Шевченко проявить себя во главе сборной Украины""В принципе, да — я открыт для предложений. У меня уже было несколько вариантов продолжения карьеры за границей, но я их отклонил. Спешить некуда. Звали в Турцию, Грецию и Польшу", — сказал Маркевич.
Причинами отказа от предложений 65-летний специалист назвал предлагаемые условия и несогласие с позицией руководства по развитию клубов.
Как сообщал УНИАН, несколько дней назад Мирон Маркевич покинул "Днепр". Новым наставником украинской команды был назначен Дмитрий Михайленко.