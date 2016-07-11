У Маркевича были предложения по работе из Турции, Греции и Польши

Бывший главный тренер "Днепра" и харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич получал предложения по работе из-за рубежа. Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на комментарий специалиста газете "Команда".

Читайте такжеМаркевич: "Надо дать Шевченко проявить себя во главе сборной Украины""В принципе, да — я открыт для предложений. У меня уже было несколько вариантов продолжения карьеры за границей, но я их отклонил. Спешить некуда. Звали в Турцию, Грецию и Польшу", — сказал Маркевич.

Причинами отказа от предложений 65-летний специалист назвал предлагаемые условия и несогласие с позицией руководства по развитию клубов.

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад Мирон Маркевич покинул "Днепр". Новым наставником украинской команды был назначен Дмитрий Михайленко.