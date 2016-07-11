Тренер сборной Португалии: "Когда я говорил команде, что можем выиграть Евро-2016, они верили"

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после финального матча Евро-2016 с Францией отметил, что одной из причин успеха стали его взаимоотношения с футболистами. Слова наставник приводит официальный сайт УЕФА.

"Я всегда говорил: мы — команда. Никогда не скрывал свои мысли, всегда говорил игрокам то, что у меня на уме. Всегда говорил им, что они очень талантливы, но нужно больше биться, бегать больше, чем соперник, и быть более сконцентрированными, чем соперник", — сказал Сантуш.

"У нас потрясающая команда. Когда я говорил футболистам, что им по силам выиграть этот трофей, они мне верили. Куда бы мы ни направлялись, рядом всегда оказывались наши болельщики. Они укрепляли наш дух. Трудно описать, что сейчас чувствуют игроки, все это невероятно", - добавил он.

Сантуш также прокомментировал роль Криштиану Роналду в победе команды. Футболист из-за травмы покинул поле на 25-й минуте встречи.

Читайте такжеЕвро-2016: Португалия и ненависть"Наш капитан внес огромный вклад в победу, это командный игрок с большой буквы. Криштиану дважды пытался вернуться на поле, но его присутствие много значило и в раздевалке, и на скамейке. Он, как и я, верил, что сегодня наш день. Когда теряешь лучшего игрока в мире, нужно что-то менять, ведь вся стратегия строилась вокруг него".

Наставник португальцев также сообщил, что автор победного гола в матче Эдер пообещал перед выходом на замену забить мяч.

"Эдер сказал мне, что забьет, и этот "гадкий утенок" забил. Теперь это прекрасный лебедь!", — заявил Сантуш.

Как сообщал УНИАН, вчера сборная Португалии обыграла в финале Евро-2016 команду Франции и впервые в своей истории стала чемпионом Европы.