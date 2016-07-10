ФФУ признала договорным матч чемпионата Украины (видео)

Контрольно дисциплинарный комитет ФФУ признал договорным матч молодежного чемпионата Украины (U-21) между "Карпатами" и "Олимпиком", сообщает Sport Arena.

Решение КДК ФФУ было принято 7 июля. "Олимпик" U-21 будет лишен трех очков в турнирной таблице. Также клуб оштрафован на сумму в 100 тысяч гривен.

Напомним, игра состоялась 26 ноябра 2015 года, "Карпаты" обыграли "Олимпик" со счетом 4:0, а в январе материалы касательно этой игры были Читайте такжеГенпрокуратура начала расследование об участии "Металлиста" в договорных матчахпереданы для рассмотрения в КДК ФФУ.

Напомним, в Украине действует закон по которому организаторы и участники договорных матчей могут понести криминальную ответственность вплоть до лишения свободы.