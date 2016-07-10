В Харькове создают альтернативный "Металлист"

В Харькове создается новый клуб СК "Металлист", который пытается заявиться в чемпионат области. Об этом сообщает Tribuna.com.

Кто стоит за созданием альтернативной команды – неизвестно.

Читайте такжеЯрославский "готов думать" над своим возвращением в футболОтмечается, что чемпионат Харьковской области находится в разгаре - 9 июля стартовал второй круг. Участие в этих соревнованиях позволит клубу в следующем сезоне заявиться во вторую лигу.

Напомним, харьковский ФК "Металлист" не был допущен к Премьер-лиге в сезоне 2016/17. Ныне клуб существует в формате детско-юношеской школы.