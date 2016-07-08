Украинский тренер Скрипник продлил контракт с немецким "Вердером" до 2018-го года

Украинец Виктор Скрипник продлил соглашение с командой немецкой Бундеслиги "Вердер" из Бремена до 2018-го года, сообщается в Twitter клуба из Германии.

Предыдущий контракт действовал до 2017-го года. Таким образом, стороны на год пролонгировали соглашение.

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Скрипник является тренером "Вердера" октября 2014 года. В сезоне 2014/15 команда под руководством украинского специалиста заняла 10-е место в итоговой турнирной таблице, а в сезоне 2015/16, на фоне кризиса связанного с потерей ряда игроков, сумела удержаться в сильнейшем дивизионе чемпионата Германии, заняв итоговое 13-е место.

Как сообщал УНИАН, в конце мая стало известно, что будущее украинского специалиста решит новый спортивный директор "Вердера".