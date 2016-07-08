Итальянец Де Бьязи готов возглавить сборную Украины за 1 миллион евро в год
16:59, 08 июля 2016Футбол
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Стало известно, на каких условиях Де Бьязи согласится возглавить сборную Украины.
Reuters
Наставник сборной Албании Джанни Де Бьязи может возглавить сборную Украины при определенных условиях, сообщает "Футбол 24".
Итальянский специалист хочет привезти с собой в Украину свой тренерский штаб: специалиста по физподготовке Луиджи Феббрари и тренера вратарей.
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Кроме этого, Де Бьязи требует не меньшую зарплату от той, которую он получает в сборной Албании (1 млн евро в год).
Ранее сообщалось, что 60-летний Де Бьязи, который также имеет предложение из Китая, готов возглавить сборную Украины.
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