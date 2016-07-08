Итальянец Де Бьязи готов возглавить сборную Украины за 1 миллион евро в год

Наставник сборной Албании Джанни Де Бьязи может возглавить сборную Украины при определенных условиях, сообщает "Футбол 24".

Итальянский специалист хочет привезти с собой в Украину свой тренерский штаб: специалиста по физподготовке Луиджи Феббрари и тренера вратарей.

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Кроме этого, Де Бьязи требует не меньшую зарплату от той, которую он получает в сборной Албании (1 млн евро в год).

Ранее сообщалось, что 60-летний Де Бьязи, который также имеет предложение из Китая, готов возглавить сборную Украины.