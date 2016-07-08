Клопп продлил контракт с "Ливерпулем" еще на три года

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" сегодня объявил о заключении соглашения с немецким специалистом Юргеном Клоппом , который продолжит тренировать команду АПЛ до 2022-го года, сообщается на сайте команды.

Помощники Клоппа Желько Бувач и Петер Кравиц также продлили свои соглашения. Таким образом Клопп, Бувач и Кравиц продолжат свою совместную работу, которая длится уже 15 лет, со времен сотрудничества в "Майнце" и дортмундской "Боруссии".

Предыдущее соглашение Клоппа было рассчитано до 2019-го года, а теперь долгосрочный контракт имеет срок не менее пяти лет.

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«Первоочередным мотивом этого решения является приверженность Клоппа к общему оздоровлению и развитию клуба. Юрген всегда смотрит в будущее и ставит перед собой самые высокие задачи. Немец обладает организаторским талантом мирового класса и его руководство будет иметь решающее значение для всех поставленных клубом задач на ближайшие годы»,- заявил владелец Ливерпуля Джон Генри.

В минувшем сезоне, под руководством Клоппа,"Ливерпуль" сумел занять 8-е место в АПЛ и выйти в финал Лиги Европы и Кубка английской Лиги. Оба кубковых финала команда проиграла.