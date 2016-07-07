Киевское "Динамо" впервые не выиграло на австрийском сборе

Киевское "Динамо" не смогло обыграть румынский "Ботошани" во время очередного контрольного матча в рамках австрийского сбора. Игра завершилась со счетом 1:1, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Читайте такжеПризовой фонд Суперкубка Украины составит 1,5 миллиона гривенПервыми в матчи отличились румынская команда, когда на 60-й минуте Габриэль Васвари с пенальти поразил ворота Артура Рудько. Через 11 минут "Динамо" сравняло счет - мяч ударом из-за пределов штрафной площади забил Сергей Рыбалка.

Это первая ничья "Динамо" на австрийском сборе. Ранее команда Сергея Реброва обыграла болгарский "Лудогорец" и грузинское "Динамо".

Динамо (Киев, Украина) - Ботошани (Румыния) - 1:1 (0:0)

Голы: Рыбалка (71) - Васвари (60, с пенальти);

Д: Коваль (Рудько, 46), Драгович (Очигава, 46), Антунеш (Макаренко, 66), Морозюк (Лукьянчук, 66), Селин, Сидорчук (Гармаш, 66), Мякушко (Гонсалес, 66), Буяльский (Федорчук, 66), Корзун (Рыбалка, 53), Громов (Ярмоленко, 60), Гладкий (Теодорчик, 60).