Месси-старший обсуждал с Абрамовичем возможный переход сына в "Челси"

Отец знаменитого футболиста Лионеля Месси провел встречу с владельцем лондонского "Челси" Романом Абрамовичем, чтобы обсудить возможный переход своего сына в этот клуб. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Встреча прошла в один из минувших 10 дней на роскошной яхте российского олигарха.

Читайте такжеМесси обжалует приговор суда о тюремном сроке из-за неуплаты налоговОтмечается, что теперь "Челси" присоединился к "Манчестер Сити" в качестве претендента на аргентинского нападающего, если он однажды захочет покинуть "Барселону". Стоимость Месси сегодня оценивается примерно в 100 миллионов фунтов.

Разговор Хорхе Месси и Абрамовича состоялся накануне заседания суда, который должен был определить наказание для отца и сына Месси за неуплату налогов в испанскую казну. В результате, Месси был приговорен к 21 месяцу тюремного заключения условно.