Филатов: "Слухи о закрытии ФК "Днепр" беспочвенны"

Об этом городской голова Днепра Борис Филатов сообщил в эфире программы "Грани" на 34 канале.

Мэр напомнил, что клуб является частным и не имеет непосредственного отношения к городу, однако жители Днепра, конечно, очень обеспокоены судьбой любимой команды.

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"Клуб накопил большие долги перед футболистами. Однако слухи, связанные с тем, что он завтра исчезнет, не имеют под собой оснований. Клуб собирается начать выступления в чемпионате Украины. Я разговаривал с владельцем и получил от него заверения в том, что в чемпионате клуб будет принимать участие, как положено. А дальше посмотрим", – пояснил Борис Филатов.