На стадионе харьковского "Металлиста" из-за долгов отключили электричество

Харьковский стадион ОСК "Металлист" остался без электроснабжения из-за долгов ФК "Металлист". Об этом в интервью изданию "Слобідський край" сообщил директор спортскомплекса Роман Пец.

"ОСК "Металлист" обесточили из-за огромных долгов ФК "Металлист" перед "Харьковоблэнерго". Клуб не платил за электричество около года, и за это время набежала достаточно большая задолженность.

Свет может появиться в любой момент. Может, 7-го июля, может, 8-го. Мы занимаемся этим вопросом. Некоторые деньги клуб перечислил нам, и мы ведем переговоры с "Харьковоблэнерго", чтобы они восстановили электроснабжение на стадионе как можно скорее", - сказал Пец.

Как сообщал УНИАН, харьковский "Металлист" был исключен из Премьер-лиги перед сезоном 2016/17. Клубу не был выдан аттестат на продолжение участия в соревновании.

"Металлист" также не будет принимать участие в Первой или Второй лиге чемпионата Украины. Таким образом, клуб продолжает свою деятельность лишь на детско-юношеском направлении.