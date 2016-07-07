Месси обжалует приговор суда о тюремном сроке из-за неуплаты налогов

Об этом сообщает BBC со ссылкой на адвокатов спортсмена.

«Приговор не правильный и мы уверены, что апелляция докажет правоту доводов, приведенных защитой», - сказали адвокаты. По их словам, Месси не нарушал закон.

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В свою очередь, футбольный клуб «Барселона» выразил поддержку спортсмену и его отцу после вынесения приговора.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Барселона» уверена, что Месси, который уже «скорректировал свою ситуацию с испанской налоговой полицией, ни в коем случае не должен нести уголовную ответственность в связи с фактами, изложенными в данном деле».

Футбольный клуб также подчеркнул, что спортсмен и его семья могут по-прежнему рассчитывать на поддержку в действиях, которые нападающий посчитает нужными совершить для защиты своих интересов.

Как сообщал УНИАН, суд Барселоны приговорил нападающего сборной Аргентины и "Барселоны" Лео Месси и его отца Хорхе Орасио Месси к 21 месяцам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Суд также постановил, что футболист Месси должен выплатить штраф в размере €2 млн, а его отец - €1,5 млн.