Месси обжалует приговор суда о тюремном сроке из-за неуплаты налогов
Футболист «Барселоны» Лионель Месси и его отец, которых приговорили к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, подадут апелляцию на решение суда.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на адвокатов спортсмена.
«Приговор не правильный и мы уверены, что апелляция докажет правоту доводов, приведенных защитой», - сказали адвокаты. По их словам, Месси не нарушал закон.
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В свою очередь, футбольный клуб «Барселона» выразил поддержку спортсмену и его отцу после вынесения приговора.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«Барселона» уверена, что Месси, который уже «скорректировал свою ситуацию с испанской налоговой полицией, ни в коем случае не должен нести уголовную ответственность в связи с фактами, изложенными в данном деле».
Футбольный клуб также подчеркнул, что спортсмен и его семья могут по-прежнему рассчитывать на поддержку в действиях, которые нападающий посчитает нужными совершить для защиты своих интересов.
Как сообщал УНИАН, суд Барселоны приговорил нападающего сборной Аргентины и "Барселоны" Лео Месси и его отца Хорхе Орасио Месси к 21 месяцам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. Суд также постановил, что футболист Месси должен выплатить штраф в размере €2 млн, а его отец - €1,5 млн.