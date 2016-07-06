Луганская "Заря" будет проводить домашние матчи Лиги Европы в Киеве - СМИ

Все свои матчи в предстоящем розыгрыше Лиге Европы луганская "Заря" проведет в Киеве на НСК "Олимпийский", хотя ранее планировалось попробовать принимать еврокубковых соперников в Запорожье на "Славутич-Арене", сообщает Sport Arena.

По данным издания, во вторник, 5 июля, УЕФА вынес свой вердикт в отношении "Зари" на новый еврокубковый сезон.

Несмотря на стремление "Зари" играть в Запорожье, УЕФА ответил решительным отказом из-за неготовности "Славутич-Арены" к поединкам такого уровня. Ключевой проблемой была установка автоматических турникетов, но местные власти (стадион находится на балансе города) не захотели вкладывать средства в модернизацию и реконструкцию арены, а длительные переговоры руководства клуба с местными депутатами ни к чему, соответственно, не привели.

У "Зари" было два запасных варианта – Одесса и Киев, но в итоге было принято решение сыграть в столице. Во-первых, у "Олимпийского" есть опыт приема одновременно двух еврокубковых команд – "Динамо" (в Лиге чемпионов) и "Днепра" (в Лиге Европы). Во-вторых, "Заря" в предыдущих двух сезонах также играла в Лиге Европы в Киеве, но тогда это были поединки квалификации еврокубка и проходили они на стадионе "Динамо" им. В.В.Лобановского.

Таким образом уже сейчас можно говорить о том, что осенью "Олимпийский" примет шесть еврокубковых поединков – 3 матча "Динамо" в Лиге чемпионов и 3 игры "Зари" в Лиге Европы.