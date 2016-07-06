Месси и его отец приговорены к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов
14:05, 06 июля 2016Футбол
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Игрок может избежать реального тюремного срока, так как штраф не предполагает этапирования игрока в тюрьму, при сроке менее чем в 24 месяца.
Reuters
Суд Барселоны приговорил нападающего сборной Аргентины и "Барселоны" Лео Месси и его отца Хорхе Орасио Месси к 21 месяцам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, сообщает испанская Lavanguardia.
Оба были осуждены зе неуплату налогов в 2007-2009 годах на общую сумму в 4,1 млн. евро.
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Суд также постановил, что футболист Месси должен выплатить штраф в размере €2 млн, а его отец - €1,5 млн.
Вместе с тем, игрок может избежать реального тюремного срока, так как штраф не предполагает этапирования игрока в тюрьму, при сроке менее чем в 24 месяца.
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