Берлускони подтвердил продажу "Милана" китайским инвесторам

Президент футбольного клуба «Милан» Сильвио Берлускони подтвердил продажу футбольного клуба группе китайских инвесторов, сообщает РБК со ссылкой на The Guardian.

После выхода из больницы (Берлускони был госпитализирован в начале июня и перенес операцию на сердце) бывший глава правительства Италии, ставший владельцем «Милана» еще в 1986 году, пояснил, что переговоры о сделке продолжались более года, и выразил уверенность в скором их завершении.

По его словам, в ближайшие два года новые хозяева должны будут выплатить ему €400 млн.

«Я принял важное решение. Я хочу передать «Милан» людям, которые смогут сделать клуб большой силой не только в Италии, но и в Европе, и во всем мире. Я продаю клуб людям, которые смогут вернуть его на законное место», — заявил Берлускони.

По данным Guardian, во главе группы китайских инвесторов, к которой должен перейти контроль над 70% акций «Милана», стоит основатель поисковой системы Baidu Робин Ли, занимающий четвертое место в списке богатейших людей Китая. Эксперты Forbes оценивают его состояние в $11,9 млрд.

В последнем розыгрыше футбольного чемпионата Италии «Милан» занял только седьмое место, в третий раз подряд оставшись без еврокубков. В последний раз выиграть «серию А» «Милану» удалось в 2011 году, тогда же он взял и Суперкубок Италии, однако после этого победы как отрезало.

«Меня беспокоит то, что в течение последних четырех лет мне не удавалось добиваться того, что получалось раньше», — признал Берлускони.

В мае 2015 года Gazzetta dello Sport со ссылкой на источник сообщила, что контрольный пакет «Милана» будет продан бизнесмену из Таиланда Би Течауболу за €500 млн. Вскоре Би Течауболу подтвердил, что достиг принципиальной договоренности о покупке доли в «Милане». В феврале 2016 года газета La Repubblica сообщила, что сделка с Тэчауболу сорвалась, и Сильвио Берлускони рассматривает предложение от инвесторов из Китая.

В начале июня стало известно, что китайская компания Suning Commerce Group стала новым хозяином футбольного клуба «Интер» (Милан). По данным Bloomberg, китайский ретейлер потратит на покупку части существующих и вновь выпущенных акций «Интера» €270 млн, став в итоге владельцем 68,55% акций клуба.