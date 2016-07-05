Моуриньо в "Манчестер Юнайтед" хочет побить рекорды Алекса Фергюсона

Новый тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо желает побить рекорды предыдущего наставника команды Алекса Фергюсона по количеству выигранных трофеев. Об этом он заявил на собственной презентации в качестве главного тренера "МЮ", сообщает Goal.com.

"Не могу скрывать свое намерение достигнуть рекордов сэра Алекса Фергюсона. Это не работа мечты, но каждый хотел бы оказаться на моем месте, только не всем выпадает такая возможность. Мне она выпала", - заявил Моуриньо.

Алекс Фергюсон работал главным тренером "МЮ" в течение 27 лет. Он выиграл тринадцать чемпионских титулов и два Кубка чемпионов.

"Я знаю историю клуба и понимаю, чего от меня ждут болельщики, - продолжает португалец. - Впрочем, я не нервничаю. Эта работа пришла в подходящий момент в моей карьере. Я нахожусь там, где хочу находиться. Мне хочется работать с этим клубом и в этой стране".

"Жаль, что мы не выступим в Лиге чемпионов. "Манчестер Юнайтед" — это клуб, который должен играть в Лиге чемпионов", - добавил Моуриньо.

Как сообщал УНИАН, Жозе Моуриньо возглавил "Манчестер Юнайтед" в конце мая. В качестве менеджера "МЮ" португалец приобрел форварда Златана Ибрахимовича и Эрика Бейи.

Третьим новичком команды в ближайшее время должен стать армянский полузащитник дортмундской "Боруссии" Генрих Мхитарян.