У Роналду в "Реале" будет личный врач, медштаб клуба хочет уволиться
14:09, 05 июля 2016Футбол
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Португальський лидер команды недоволен докторами команды.
Роналду недоволен докторами "Реала" / eurosport.co.uk
Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду получил в свое распоряжение персонального физиотерапевта, сообщает championat.com, ссылаясь на AS.
31-летний португалец недоволен докторами клуба, и вопрос о персональном враче он выдвинул в качестве одной из важных предпосылок продления своего контракта. Президент "Реала" Флорентино Перес изначально не был склонен к подобному развитию событий, но вынужден был удовлетворить требование Роналду.
При этом, все семь физиотерапевтов, работающих в испанском гранде, хотят покинуть его.
Ранее сообщалось, что "Реал" предложил Роналду продление контракта до 2020 или 2021 года. Действующее соглашение игрока в силе до лета 2018 года.
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