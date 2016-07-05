"Барселона" будет оштрафована на 47 миллионов евро за незаконную сделку о купле-продажи земли

Испанский арбитражный суд постановил, что футбольный клуб "Барселона" обязан аннулировать куплю-продажу 25 гектаров земли в районе Кан Ригалт, сообщает Goal.com.

Cделка была совершена еще в 2005-м году, когда президентом клуба был Жоан Лапорта, с участием риэлторской компании Inmobiliaria Mar. Спустя столько времени суд выявил в ней нарушения.

Если решение не будет отменено, «Барселоне» придется вернуть в казну города 35,4 миллиона евро, полученных от той сделки. С учетом процентов и штрафов общая сумма достигла 47 миллионов.

«Сейчас не время искать виноватых, нужно попытаться выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Финансовый департамент и юристы клуба оценивают возможные последствия», — заявил официальный представитель «Барселоны» Хосеп Вивас.