Зинченко: "Манчестер Сити" - один из лучших клубов мира, очень рад что я здесь"

Украинский новичок "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своих эмоциях после перехода в английский клуб. Своими переживаниями футболист поделился в комментарии championat.com.

"Эмоции – самые положительные. Но я понимаю, что переход переходом, а главное – впереди! Предстоит масса работы. "Сити" – один из сильнейших клубов мира, я очень рад, что оказался здесь. Сообщений с поздравлениями на телефон сегодня мне пришло больше, чем в день рождения.

Гвардиола? Это лучший тренер мира. Не могу дождаться, когда приступлю к работе с ним. Надеюсь, что получится приспособиться к его футболу, мне очень нравится такой стиль игры.

Робости никакой не испытываю. Наоборот, очень жду знакомства с командой. Главная цель – как можно быстрей адаптироваться к новому коллективу, новым условиям. Планку ставлю максимально высокую", – сказал Зинченко.

Как сообщал УНИАН, вчера Александр Зинченко перешел из российской "Уфы" в "Манчестер Сити". Сумма трансфера не разглашается.