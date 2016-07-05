Исполнительный директор "Шахтера" перешел в клуб английской второй лиги

Бывший исполнительный директором по стратегии, коммерции и маркетингу ФК "Шахтер" (Донецк) Джо Палмер перешел в клуб ангийского Чемпионшип "Шеффилд Уэнсдей", сообщает на официальном сайте клуба.

Палмер будет контролировать коммерческую и корпоративную стратегию клуба, а также наблюдать за ходом розничной торговли (сувениры и пр.), продажи билетов и маркетинговых операций.

Команда из Шеффилда в прошлом сезоне заняла 6-е место в итоговой турнирной таблице Чемпионшип, но в матчах на вылет уступила "Халл Сити" место в Премьер-лиге.

Палмер проработал в "Шахтере" 6 лет, с июля 2010-го года.