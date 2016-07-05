Задача "Днепра" в новом сезоне - не вылететь из Премьер-лиги

В следующем сезоне "Днепр" постарается не вылететь из Премьер-лиги, заняв место в первой десятке турнирной таблицы. Об этом в интервью газете "Спорт-Экспресс" заявил и.о. главного тренера команды Дмитрий Михайленко.

"Думаю, что с учетом того, что мы начинаем сезон с показателем "минус 9", наш удел - выживание в чистом виде. Руководители придерживаются той же точки зрения", - сказал специалист.

Михайленко также добавил, что в следующем сезоне Премьер-лига станет сильнее, чем ранее.

"Думаю, что сейчас - с учетом сокращения до 12 клубов - чемпионат Украины будет сильнее прошлогоднего. Пройти такой турнир вчерашними резервистами окажется почти непосильной задачей. Но если мы разбавим молодежь пятью-шестью опытными исполнителями, юным игрокам будет намного легче преодолевать стрессовые нагрузки - например, игры с лидерами и выездные матчи как таковые. Будем откровенны, с абсолютного нуля зрелую игру не покажешь. На взросление в Премьер-лиге обычно уходит два-три сезона", - считает наставник "Днепра".

Как сообщал УНИАН, Дмитрий Михайленко был назначен и.о. главного тренера "Днепра" 30 июня. На этом посту он заменил Мирона Маркевича.