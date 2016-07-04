Киевское "Динамо" обыграло "Динамо" Тбилиси

Киевское "Динамо" обыграло "Динамо" из Тбилиси в товарищеском матче во время сборов в Австрии. Счет матча - 2:0.

Сегодня за команду Сергея Реброва впервые после Евро-2016 сыграли футболисты сборной Украины - Андрей Ярмоленко, Евгений Хачериди, Сергей Рыбалка и Денис Гармаш.

Мячи в составе киевлян забивали Андрей Ярмоленко в первом тайме и Жуниор Мораес - во втором.

Динамо (Киев, Украина) — Динамо (Тбилиси, Грузия) — 2:0 (1:0)

Голы: Ярмоленко (21), Мораес (76)

ДК: Рыбка (Бущан, 46), Лукьянчук (Хачериди, 64), Очигава, Макаренко (Антунеш, 64), Корзун, Рыбалка (Федорчук, 46, Морозюк, 77), Сидорчук (Буяльский, 46), Андриевский (Гармаш, 41, Мораес, 71), Беседин (Громов, 64), Ярмоленко (Мякушко, 46), Гладкий (Теодорчик, 46).