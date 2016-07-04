Новичок "Манчестер Сити" Зинченко проведет следующий сезон в голландском "ПСВ" - СМИ

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко проведет следующий сезон в голландском клубе "ПСВ". Об этом сообщает сайт российского телеканала Матч ТВ, ссылаясь на собственные источники.

По информации СМИ, предсезонную подготовку 19-летний футболист проведет с "Манчестер Сити", после чего отправится в клуб из Эйндховена на правах аренды.

Вместе с тем, агент игрока Олег Еремин в комментарии изданию "Спорт-Экспресс" заявил, что Зинченко намерен закрепиться в основе "Манчестер Сити" с первого сезона.

"Зачем нам аренда? Перейти в "Манчестер Сити", чтобы потом уйти в аренду? Нет, это не для нас. Можно было тогда по-другому спланировать его карьеру. Пойти в средний клуб, поиграть там, чтобы потом пойти на повышение. Но у нас здоровые амбиции. [Хосеп] Гвардиола знает, он за ним следил, знает его возможности. Пеп ждет его в команде", - заявил Еремин.

"Что будет дальше? Судьба футболиста складывается по-разному. Но мы рассчитываем на то, что Зинченко закрепится в основном составе "Сити", будет регулярно выходить на поле», – добавил агент.

Напомним, в прошедшем сезоне Зинченко играл за российскую "Уфу". Сегодня он подписал контракт с английским "Манчестер Сити".