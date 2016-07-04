Гендиректор ФК "Уфа": "Зинченко в свое время был не нужен "Шахтеру", а теперь им стало обидно"

Российский футбольный клуб "Уфа" могут обязать заплатить штраф в размере 150-200 тысяч долларов за подписание контракта с украинским футболистом Александром Зинченко в начале 2015 года. Такое мнение в интервью "Р-Спорт" выразил гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.

В феврале 2015 года "Уфа" подписала четырехлетний контракт с Зинченко, который ранее выступал за молодежную команду "Шахтера". Украинский клуб был против трансфера. Сейчас ФИФА должна назначить сумму компенсации, которую "Уфа" заплатит "Шахтеру" за переход игрока.

"Думаю, нас обяжут выплатить штраф. Сумма может составить около 150 – 200 тысяч евро. Мы примерно понимаем, что и как. Нас эта ситуация не тревожит", – сказал Газизов.

Кроме того, в интервью "Спорт-Экспресс" он выразил свою точку зрения на конфликт с донецким "Шахтером" из-за футболиста.

"Еще когда подписывали контракт с Зинченко, я звонил в "Шахтер", пытался найти общий язык с [Сергеем] Палкиным, но не получилось. Есть определенные моменты, которые неприятны украинскому клубу. Александр был не нужен "Шахтеру" в свое время, а сейчас оказался востребованным в большом клубе. Видимо, им стало обидно", - считает российский футбольный менеджер.

Он также подчеркнул, что "Уфа" не подталкивала футболиста к разрыву контракта с "Шахтером" и не нарушала регламент ФИФА.

"Никаких нарушений со стороны "Уфы" не было. Мы действовали согласно всем регламентам. Зинченко был на просмотрах во многих клубах, находился полгода в "Рубине", затем подписал контракт с нами. "Уфа" не подталкивала футболиста к разрыву отношений с "Шахтером", это всем известно, об этом знают и в донецком клубе", – сказал Газизов.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинский полузащитник Александр Зинченко подписал контракт с английским клубом "Манчестер Сити". Сумма трансфера за игрока не разглашается, но эксперты оценивают ее в 4-5 миллионов евро.