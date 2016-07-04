"Шахтер" хочет привлечь к ответственности "Манчестер Сити" из-за трансфера Зинченко

Руководство донецкого "Шахтера" сделает все, чтобы привлечь к ответственности английский клуб "Манчестер Сити" за трансфер украинского футболиста Александра Зинченко, Об этом в комментарии "Р-Спорт" заявил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

В феврале 2015 года "Уфа" подписала четырехлетний контракт с Зинченко, который ранее выступал за молодежную команду "Шахтера". Украинский клуб был против трансфера, поэтому "Уфа" обратилась в Международную федерацию футбола. ФИФА должна назначить сумму компенсации, которую "Уфа" заплатит "Шахтеру" за переход игрока.

"Разбирательство (по переходу Зинченко из "Шахтера" в "Уфу") еще идет. Естественно, там будет какое-то решение, потом будет иск в CAS и так далее. Все, что с юридической точки зрения можно будет сделать, чтобы привлечь "Манчестер Сити" к ответственности, будет сделано. Насколько это получится, это уже другой вопрос. Но все юридические процедуры будут выдержаны", - сказал Палкин.

"Мне кажется, что в этой ситуации "Манчестер Сити" не совсем корректно поступил. Я был на связи с их спортивным директором, объяснял ему ситуацию. Но, к сожалению, они это проигнорировали", - добавил гендиректор "горняков".

По его мнению, переход футболиста в "Манчестер Сити" говорит об уровне академии "Шахтера".

"Ему я могу пожелать только удачи. Но за каждое решение, которое он принимает, нужно будет нести ответственность. То, что произошло между ним и "Шахтером" – это в большей степени я списываю на то, что в очень молодом возрасте вокруг него появились не очень чистоплотные агенты, которые попросту сбили игрока с толку, а сегодня пытаются на нем заработать серьезные деньги", - считает Палкин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июля, Александр Зинченко стал игроком "Манчестер Сити".