Криштиану Роналду поздравил участников акции помощи ВСУ.

На благотворительном аукционе, организованном для сбора средств для ВСУ, была продана футболка с автографом пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду, подписанная им на матче Португалия - Украина, который состоялся 22 марта 2019 года в Лиссабоне. Эта футболка принадлежала 14-летнему парню из Ивано-Франковска Владимиру Романчуку.

Школьник пожертвовал игровую футболку своего кумира чтобы помочь военным ТрО и ВСУ из Прикарпатья, которые сейчас на передовой защищают Украину от российских оккупантов.

Отмечается, что лот ушел с молотка за 70 тысяч гривен. Все вырученные средства будут направлены на покупку медикаментов для украинских военных.

Знаменитый нападающий "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду узнал об этой истории и поздравил участников благотворительного аукциона.

Об этом в Фейсбуке сообщает центр Save Ukraine Now.

"Надеюсь, что моя футболка с матча с Украиной в 2019 поможет молодым людям иметь лучшее будущее. Хочу поздравить Украинскую ассоциацию футбола с такой акцией. Молюсь о мире", - Криштиану Роналду.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 124-й день.

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