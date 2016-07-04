Официально: Зинченко стал игроком "Манчестер Сити"

Английский "Манчестер Сити" официально объявил о подписании контракта с 19-летним украинским полузащитником Александром Зинченко. Соответствующая запись появилась на клубной странице в Twitter.

Александр Зинченко родился в городе Радомышль Житомирской области. В 2010 году попал в систему донецкого "Шахтера", где позже зарекомендовал себя с наилучшей стороны в матчах юношеской лиги УЕФА.

В феврале 2015 года Зинченко стал игроком российской "Уфы". По итогам сезона 2015/16 болельщики признали его лучшим игроком команды.

С 2015 года полузащитник вызывается в национальную сборную Украины, с которой принял участие на Евро-2016. Ранее он выступал в молодежных и юношеских сборных страны.

Добавим, что Зинченко стал шестым представителем Украины в истории английской Премьер-лиги. Ранее в ведущем европейском чемпионате играли Александр Евтушок, Олег Лужный, Сергей Ребров, Андрей Воронин и Андрей Шевченко.