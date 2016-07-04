Полузащитник сборной Украины подписал контракт с "Манчестер Сити" - СМИ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подписал контракт с английским "Манчестер Сити", сообщает championat.com, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что в переходе Зинченко был лично заинтересован новый наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. В ближайшее время 19-летний футболист должен прибыть в расположение клуба.

В сезоне-2015/16 Зинченко выступал в чемпионате России в составе "Уфы", где провел 24 матча, забив 2 гола. Ранее футболист выступал за молодежный состав донецкого "Шахтера".

Нынешним летом футболист вместе со сборной Украины участвовал в неудачном для нее Евро-2016. Полузащитник появлялся на поле во всех матчах команды - в поединках с Германией и Северной Ирландией выходил на замену, а игру с Польшей начал в стартовом составе.