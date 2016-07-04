Призовой фонд Суперкубка Украины составит 1,5 миллиона гривен

Призовой фонд матча за Суперкубок Украины составит 1,5 млн. грн., сообщаил сегодня на презентации матча-турнира Президент украинской Премьер-Лиги Владимир Генинсон.

"Призовой фонд матча - полтора миллиона гривен. Победитель получает миллион, проигравший - 500 тысяч гривен", - отметил руководитель УПЛ.

"Суперкубок Украины даст старт сезону, который обещает быть очень горячим, - говорит Генинсон. - На протяжении недели в Одессе будут проходить различные мероприятия, посвященные Суперкубку, начиная с передвижной экспозиции Суперкубка в сопровождении промо-кортежа и завершая тематическими вечеринками и официальной фан-зоной".

"Что касается продажи билетов, то уже продано около пяти тысяч билетов. Есть большой интерес к матчу, поэтому мы надеемся, что в Одессе стадион будет заполнен под завязку", - подытожил президент УПЛ.

Как сообщал УНИАН, матч за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится 16 июля в Одессе на стадионе "Черноморец". Начало игры в 21.00