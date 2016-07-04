Призовой фонд Суперкубка Украины составит 1,5 миллиона гривен

14:24, 04 июля 2016
Футбол
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В матче-открытии нового сезона сыграют "Шахтер" и "Динамо".

fpl.ua

Призовой фонд матча за Суперкубок Украины составит 1,5 млн. грн., сообщаил сегодня на презентации матча-турнира Президент украинской Премьер-Лиги Владимир Генинсон.

"Призовой фонд матча - полтора миллиона гривен. Победитель получает миллион,  проигравший - 500 тысяч гривен", - отметил руководитель УПЛ.

"Суперкубок Украины даст старт сезону,  который обещает быть очень горячим, - говорит Генинсон. - На протяжении недели в  Одессе будут проходить различные мероприятия, посвященные Суперкубку, начиная с передвижной экспозиции Суперкубка в сопровождении промо-кортежа  и завершая тематическими вечеринками и официальной фан-зоной".

"Что касается продажи билетов,  то уже продано около пяти тысяч билетов. Есть большой интерес к матчу,  поэтому мы надеемся,  что в Одессе стадион будет заполнен под завязку", - подытожил президент УПЛ.

Как сообщал УНИАН, матч за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится 16 июля в Одессе на стадионе "Черноморец". Начало игры в 21.00

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