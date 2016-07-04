Луганская "Заря" усилилась двумя футболистами "Шахтера"

Два футболиста донецкого "Шахтера" Иван Петряк и Эдуард Соболь стали игроками "Зари", сообщает официальный сайт луганского клуба.

Оба футболиста пребывали на тренировочном сборе "Шахтера" в Нидерландах, но не смогли выдержать конкуренцию за место в основном составе перед новым тренером "горняков" Пауло Фонсекой.

Иван Петряк - воспитанник киевской школы футбола, но на профессиональном уровне выступал исключительно в "Заре". Зимой 2016 года его контракт выкупил "Шахтер" и сразу же отдал в аренду в луганскую команду.

В течение прошедшего чемпионата Петряк провел за "Зарю" в чемпионате Украины 22 матча, забив 2 мяча. Летом он был вызван в национальную сборную Украины для подготовки к Евро-2016, но в финальную заявку национальный команды пробиться не смог.

Защитник Эдуард Соболь - воспитанник запорожского "Металлурга". В "Шахтер" он попал в 2013 году и с тех пор сыграл за "горняков" в 11 матчах. 21-летний футболист также сдавался в аренду в донецкий "Металлург" и харьковский "Металлист".