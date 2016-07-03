Киевское "Динамо" обыграло чемпиона Болгарии

Киевское "Динамо" завершило победой со счетом 2:1 контрольный матч против болгарского "Лудогорца", сообщает официальный сайт украинского клуба.

Поединок состоялся в рамках тренировочного сбора киевлян в Австрии.

В составе "Динамо" голами отличились Виталий Буяльский и Артем Беседин. Примечательно, что весь второй тайм команда Сергея Реброва провела в большинстве после того, как в конце первой половины игры у соперника за две желтые карточки был удален защитник Космин Моци.

Также добавим, что среди игроков сборных команд, выступавших на Евро-2016, участие во встрече принял лишь полузащитник Сергей Сидорчук.

Динамо (Киев, Украина) — Лудогорец (Разград, Болгария) — 2:1 (1:1)

Голы: Буяльский (2), Беседин (72) — Кафу (3);

Д: Шовковский (Рудько, 46), Лукьянчук (Очигава, 61), Морозюк, Антунеш (Макаренко, 61), Селин, Сидорчук (Корзун, 46), Буяльский (Беседин, 61), Гонсалес (Мякушко, 19), Федорчук (Андриевский, 59), Громов (Теодорчик, 61), Мораес (Гладкий, 46).

Удален: Моци (43).