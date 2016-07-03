Лондонский "Челси" приобрел бельгийского форварда за 40 миллионов евро

Английский "Челси" подписал пятилетний контракт с 22-летним бельгийским нападающим Миши Батшуайи, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард стал первым приобретением Антонио Конте на посту главного тренера лондонской команды.

Ранее футболист выступал во французском "Марселе", на его счету 23 гола в 50 матчах за команду во всех турнирах минувшего сезона. До этого Батшуайи несколько лет играл за бельгийский "Стандард".

По информации французского издания L'Equipe, сумма трансфера Батшуайи должна была составить около 40 миллионов евро.

Отметим, что футболист, выступая за сборную Бельгии, принял участие в Евро-2016 и забил гол в матче 1/8 финала против Венгрии.