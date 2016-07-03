Знаменитый экс-футболист "Милана" отказался возглавлять сборную Казахстана
17:34, 03 июля 2016Футбол
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Рино Гаттузо отказался от предложения, сославшись на семейные обстоятельства.
Goal.com
Экс-футболист итальянского "Милана", а ныне тренер Дженнаро Гаттузо отказался возглавить сборную Казахстана, сообщает sports.kz.
По словам генерального менеджера ФК "Астана" Марко Трабукки, который вел переговоры с Гаттузо, тренеру помешали возглавить национальную команду семейные обстоятельства.
"Были переговоры, их вел я. Они длились очень долго. В итоге по семейным и футбольным причинам Гаттузо решил отклонить данное предложение", - сказал Трабукки.
Отметим, что в минувшем сезоне Гаттузо вывел команду "Пиза" в Серию Б - второй дивизион чемпионата Италии.
В конце июня новым главным тренером сборной Казахстана стал Талгат Байсуфинов.
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