Знаменитый экс-футболист "Милана" отказался возглавлять сборную Казахстана

Экс-футболист итальянского "Милана", а ныне тренер Дженнаро Гаттузо отказался возглавить сборную Казахстана, сообщает sports.kz.

По словам генерального менеджера ФК "Астана" Марко Трабукки, который вел переговоры с Гаттузо, тренеру помешали возглавить национальную команду семейные обстоятельства.

"Были переговоры, их вел я. Они длились очень долго. В итоге по семейным и футбольным причинам Гаттузо решил отклонить данное предложение", - сказал Трабукки.

Отметим, что в минувшем сезоне Гаттузо вывел команду "Пиза" в Серию Б - второй дивизион чемпионата Италии.

В конце июня новым главным тренером сборной Казахстана стал Талгат Байсуфинов.