Ротань продолжит выступать за "Днепр", Кобахидзе ушел в "Ворсклу"

Полузащитник "Днепра" и сборной Украины Руслан Ротань не собирается покидать команду нынешним летом. Об этом сообщает fcdnipro.com, ссылаясь на информацию, прозвучавшую в эфире ТВ-программы "Днепр-футбол".

Отмечается, что срок действия предыдущего контракта Ротаня с "Днепром" истек этим летом.

Вместе с стем, другой полузащитник "Днепра" Александр Кобахидзе перешел в "Ворсклу", о чем сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Футболист подписал с "Воркслой" контракт на два года.

Руслан Ротань начал выступать за "Днепр" в 1998-м году. В 2005-2008 годах он защищал цвета киевского "Динамо", после чего вернулся в родную команду. В минувшем сезоне он сыграл за "Днепр" в 21 матче чемпионата Украины, забив четыре мяча.

Александр Кобахидзе стал игроком "Днепра" в 2008 году после того, как провел три сезона в тбилисском "Динамо". Однако закрепиться в составе "Днепра" ему не удалось - за восемь лет полузащитник провел в основном составе команды 8 матчей. В это время он несколько раз сдавался в аренду - в криворожский "Кривбасс", киевский "Арсенал" и луцкую "Волынь".

Напомним, нынешним летом "Днепр" покинули ряд основных игроков команды - Бруно Гама, Артем Шахов, Лео Матос, Артем Федецкий, Матеус, Джон Руис, Ян Лаштувка, Дмитрий Чигринский, Андерсон Пико, Папа Гуйе, Дуглас.

Вместе с тем, владелец "Днепра" Игорь Коломойский сообщил, что менеджмент клуба разрабатывает новую стратегию развития команды. "Ненормально тратить бешеные деньги за коэффициент полезного действия, который равен нулю, - отметил собственник "Днепра".