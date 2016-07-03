Донецкому "Шахтеру" не пригодился полузащитник сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев вернулся в луганскую "Зарю", где провел последние два года карьеры. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Права на 24-летнего футболиста принадлежат донецкому "Шахтеру", который сейчас под руководством нового тренера Пауло Фонсеки работает на сборах в Нидерландах.

Вчера и сегодня к составу "горняков" присоединились футболисты сборной Украины, но Караваева среди них не оказалось. Вместо Нидерландов полузащитник отправился в Словению, где проводит подготовку к следующему сезону "Заря".

Напомним, Александр Караваев попал в систему донецкого "Шахтера" в возрасте 13 лет, но за первую команду не провел ни одного матча. С 2012-го года он регулярно сдавался в аренду - в ФК "Севастополь" и луганскую "Зарю".

В минувшем сезоне Премьер-лиги Караваев провел за луганскую команду 25 матчей, забив 8 голов. В минувшем месяце Караваев в составе сборной Украины принял участие в Евро-2016, но в течение турнира на поле не появлялся.