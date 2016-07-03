Премьер-лига презентовала официальный мяч Суперкубка Украины

Официальным мячом Суперкубка Украины по футболу стал Select Brilliant Super FIFA, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Это стало возможным после того, как УПЛ подписала договор о сотрудничестве с датской компанией-производителем спортивного инвентаря и экипировки Select Sport. При этом, отмечается, что мячи Select являются официальными в матчах за Суперкубок Украины с 2011 года.

Матч за Суперкубок Украины, в 16 июля на одесском стадионе "Черноморец".

Последние четыре года данный трофей выигрывал "Шахтер".