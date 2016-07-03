Премьер-лига презентовала официальный мяч Суперкубка Украины
12:13, 03 июля 2016Футбол
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"Шахтер" и "Динамо" сыграют в Одессе мячом Select Brilliant Super FIFA.
УПЛ презентовала мяч Суперкубка / soccerpoint.com.ua
Официальным мячом Суперкубка Украины по футболу стал Select Brilliant Super FIFA, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
Это стало возможным после того, как УПЛ подписала договор о сотрудничестве с датской компанией-производителем спортивного инвентаря и экипировки Select Sport. При этом, отмечается, что мячи Select являются официальными в матчах за Суперкубок Украины с 2011 года.
Матч за Суперкубок Украины, в 16 июля на одесском стадионе "Черноморец".
Последние четыре года данный трофей выигрывал "Шахтер".
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