Райан Гиггз покинул "Манчестер Юнайтед" после 29 сезонов

Появившийся в "Манчестер Юнайтед" в возратсте 14-ти лет Райан Гиггз покинул клуб и начнет самостоятельную тренерскую карьеру, сообщает официальный сайт клуба.

42-летний Гиггз является рекордсменом по количеству времени, проведенному в манкунианской команде, выиграв с командое все возможные трофеи в мировом клубном футболе.

«После 29 сезонов в МЮ в роли игрока и ассистента главного тренера я знаю, что победа находится в ДНК этого клуба. Юнайтед дает шанс молодым и демонстрирует яркий и атакующий футбол», – отметил Гиггз.

«Это очень серьезное решение для меня – покинуть клуб, который был частью моей жизни с 14 лет. Оно далось мне очень тяжело. Тем не менее, я думаю, пришло время для этого. Несмотря на то, что у меня нет каких-то конкретных планов по поводу моей будущей карьеры тренера, именно к ней я и стремлюсь. Я хочу поблагодарить всех, кто имеет отношение к клубу, и особенно болельщиков. Я наслаждался каждой минутой своего пребывания на Олд Траффорд и как тренер, и как игрок. Также я хочу поздравить с назначением Жозе Моуриньо. Теперь он – главный тренер величайшего в мире клуба», – добавил тренер.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что в "Манчестер Юнайтед" перешел экс-игрок донецкого "Шахтера" и немецкой "Боруссии" из Дортмунтда Генрих Мхитарян. Армянского футболиста в сставе команды хотел видеть новый тренер Жозе Моурино.