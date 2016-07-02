Уэльс и Исландия - пример для украинских звездочек

В пятницу вечером очередную сенсацию чемпионата Европы по футболу болельщикам подарила скромная команда Уэльса.

Против распиаренных звезд из Бельгии, которые пока добивались успехов только по отдельности – в своих клубах (успех в составе сборной им прогнозировали именно на Евро-2016), валлийцы вышли мощным и сплоченным коллективом, который оказался отлично готов еще и психологически. Пропустив быстрый гол на 13-й минуте, команда не начала паниковать, быстро выровняла игру и, воспользовавшись расслабленность звездного соперника, сравняла счет. После чего, во второй тайме и вовсе смяла соперника, полностью контролируя ход игры.

Бэйл, Рэмси и Ко играли грамотно, дисциплинированно, а главное – с душой. Играли ради своих болельщиков, и были (да и остаются) совсем не чужими на этом празднике жизни.

А ведь перед началом Евро валлийская команда считалась весьма посредственной и прямолинейной.

Как и большинство британских команд. Равно, как и более далекая, холодная и загадочная Исландия. В список авторов потенциальных сенсаций Евро команды уж точно не входили.

Куда больше авансов специалисты и аналитики букмекерских контор выдавали команде Украины. Несколько относительно удачных выступлений наших клубов в еврокубках, суммарный коэффициент в рейтинге ФИФА и УЕФА и «магические» имена Коноплянки и Ярмоленко придавали веса и солидности команде Фоменко. Которые, на самом деле, обернулись очередным пшиком. Ни одного очка, ни одного гола…

Североирландские «почтальоны», пусть они уже тоже выбыли из борьбы на турнире, показали нашим инфантильным «звездочкам» то, ради чего сильнейшие команды Старого Света раз в четыре года собираются на праздник под названием Евро.

Они в прямом смысле слова «рубятся». Они играют и за себя, и за того парня, который потратил немало денег, чтобы приехать во Францию и сходить на футбол и сидит на трибуне, переживая за них. Они дерутся за свою страну, потому что миллионы других – не сумевших поехать из-за работы и других «накладок», или просто менее обеспеченных, но не менее любящих свою команду жителей страны прильнули к экранам телевизоров и ждут от них победы. И яркой, красивой игры. Кстати, для футболистов Евро-то совсем и не праздник. Как отметил после вчерашнего успеха тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн «я говорил еще до нашего первого касания мяча, что мы здесь не для того, чтобы наслаждаться праздником. Мы приехали биться, и у нас есть что предложить соперникам». Праздник – это для болельщиков. Для команд турнир несет совершенно другие цели.

К сожалению, в целом неплохая по именам и общему уровню игроков сборная Украины, понять этого так и не смогла.

Череда скандалов накануне важнейшего турнира а-ля «А ты кто такой…», мелкие группы игроков, на которые разбилась команда то ли еще до начала Евро, то ли уже по ходу непосредственно подготовки и самого Евро, отсутствие духа и единства… Все это банальные причины того, как перспективная команда может потерять все – игру, шансы на пристойный результат и, главное, уважение болельщиков. Еще по ходу отборочного турнира мы видели на поле коллектив. Даже в решающих отборочных матчах Евро – плей-офф со Словенией – они «рубились», видели цель и не видели препятствий…