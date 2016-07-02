Экс-игрок донецкого "Шахтера" Мхитарян перешел в "Манчестер Юнайтед"

Футболист сборной Армении Генрих Мхитарян перешел в английский "Манчестер Юнайтед", сообщается в Twitter его уже бывшего клуба немецкой "Боруссии" из Дортмунда.

Ранее желание видеть игрока в рядах своей команды выразил новый тренер "манкунианцев" Жозе Моуриньо.

Подробности нового контракта не приводятся.

27-летний Мхитарян провел три сезона (2010-2013) в составе донецкого "Шахтера", после чего переехал в немецкую "Боруссию". В составе горняков игрок провел 72 игры (38 голов), а в составе немецкого клуба - 90 матчей (23 гола).

С 2007 года он выступает в национальной сборной Армении, в составе которой провел уже 59 матчей (19 голов). До этого он выступал в армянской национальной команде всех возрастов (до 17-ти, до 19-ти и до 21-го года).