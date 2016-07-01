Львовские "Карпаты" опровергли слухи о матче с российским ФК "Урал": не потеряйтесь в словенских горах

Футбольный клуб "Карпаты" (Львов) заявил, что не собирается проводить товарищеский матч в рамках нынешнего летнего межсезонья против российского ФК "Урал" из Екатеринбурга, сообщается на официальном сайте ФК "Карпаты".

На официальном сайте российского ФК «Урал» появилась информация о том, что в рамках тренировочных сборов в Словении, эта команда сыграет спарринг против львовских «Карпат». ФК «Карпаты» уверяет, что эта информация не соответствует действительности. "Более того, предыдущей, текущей или любой другой договоренности о проведении спарринга с «Уралом» или с любым другим российским клубом, в ФК «Карпаты» нет и быть не может", - заявили в клубе.

ФК «Карпаты» настоятельно просит проверять и уточнять информацию относительно спарринг-партнеров львовского клуба.

"Также «Карпаты» желают ФК «Урал» хороших сборов и желают ему не заблудиться в словенских горах", - отмечается в заявлении.

По информации ФК "Урал" матч должен был состояться 6 июля.